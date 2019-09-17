6000-летний артефакт нашли археологи на побережье Черного моря

23:00, 17 сентября 2019, ПАИ

Недалеко от побережья Черного моря болгарские археологи на месте древней мастерской на северо-востоке страны нашли фрагмент керамической статуэтки, изображающей беременную женщину. Как пишет «Российская газета», фигуру изготовили в короткий период среднего халколита, примерно между 4700 и 4600 годами до нашей эры.

Владимир Славчев из Музея археологии Варны рассказал, что в этом же регионе ранее находили несколько антропоморфных фигурок, относящихся к тому же периоду. Высота этого фрагмента составляет около 15 сантиметров. Вероятно, высота превышала 30 сантиметров.

Специалисты предполагают, что это была жрица или богиня-мать, а сам артефакт имел сакральное значение и использовался при проведении ритуалов.