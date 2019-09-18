Эксперты о ценах на бензин: Если повышение случится, то оно будет весьма сдержанным

09:27, 18 сентября 2019, ПАИ

Если повышение цен на бензин случится, то оно будет весьма сдержанным, а увеличение цен на нефть на международном рынке вообще не скажется на России. Как пишет газета «Известия», об этом сообщили опрошенные изданием эксперты.

Отмечается, что для российских компаний возросла привлекательность поставок бензина и дизельного топлива на экспорт сразу же вслед за повышением мировых цен на нефть. Однако аналогичная ситуация в прошлом году привела к существенному подорожанию топлива в России.

Эксперты порекомендовали не бояться очередного подорожания, поскольку между нефтяными компаниями и правительством страны имеется договоренность о том, чтобы рост цен на бензин не превышал текущий уровень инфляции.

Кроме этого, в 2019 году нефтяников ожидают компенсации от государства по недополученным денежным средствам во время поставок топлива внутри России.