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Общество

Переводы на карты зарубежных банков запустит платежная система «Мир»

Трансграничные переводы с российских карт на выпущенные зарубежными банками запустит российская платежная система «Мир». Как пишет газета «Известия», об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Отмечается, что тестирование р2р-операций запланировано на сентябрь-октябрь. На начальном этапе средства можно будет перевести на карты банков нескольких стран СНГ. Позднее переводы распространят и на дальнее зарубежье.

По мнению Владимира Комлева, «Мир» обеспечит более выгодный курс при переводах, чем предлагают международные системы.

По данным Центробанка, переводы через Visa, Mastercard, Western Union, «Золотая корона» и так далее с пятью странами — партнерами НСПК за первое полугодие 2019-го достигли $3 млрд (около 192,6 млрд рублей).

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