Ушедшая за ягодами жительница Локнянского района через день самостоятельно вышла из леса

09:49, 18 сентября 2019, ПАИ

36-летняя женщина, которая 16 сентября заблудилась в Локнянском районе, самостоятельно вышла из леса в 20:10 17 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, женщина ушла за ягодами в урочище Снарёво, а вернулась в деревню Бородино. Медицинская помощь ей не потребовалась, самочувствие удовлетворительное.

18 сентября сотрудники поисково-спасательного отряда города Великие Луки продолжат искать 78-летнего Николая Пузыню, который пропал в лесу в Пустошкинском районе. 12 сентября он выехал за клюквой в район озера Одрино (Дуплищи - Лукьяново) на темно-синем мопеде «Дельта». На следующий день полицейские обратились в МЧС с заявкой на оказание помощи в поиске пенсионера. К операции подключились сотрудники полиции, друзья и родственники, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112 (звонок бесплатный).