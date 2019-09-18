Юный мотоциклист получил переломы из-за столкновения с припаркованной машиной в Великих Луках

10:01, 18 сентября 2019, ПАИ

18-летний водитель мотоцикла Yamaha в Великих Луках пострадал в результате столкновения с припаркованным автомобилем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.\

Авария произошла 17 сентября около 8:30 на улице Винатовского. Молодой человек не справился с управлением и мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль Honda.

Мотоциклист получил переломы, его госпитализировали в местную больницу, добавили в ведомстве.