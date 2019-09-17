Органный концерт «Учитель и ученик» состоится в Печорах 21 сентября
21 сентября в 16:00 в Печорах в кирхе Святого Петра (улица Гагарина, 12А) состоится концерт «Учитель и ученик». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, перед слушателями выступят лауреаты IV международного конкурса «Юный органист» и их преподаватели.
В программе:
И. С. Бах прелюдия ля минор BWV 543 в исполнении Юлии Шмелькиной;
И. С. Бах Wenn wir I höchsten Nöten sein BWV 541, Й. К. Кельнер Прелюдия до мажор, Ф. Лист Адажио ре бемоль мажор в исполнении Евгении Дурновой;
И. С. Бах Прелюдия и фуга до мажор BWV 531, Э. Жигу Токката из 10 пьес для органа в исполнении Семёна Фукалова;
И. С. Бах-Ш.-М. Видор (Bach's Memento) Mattheus - Final в исполнении Татьяны Гавриловой;
И. Пахельбель Токката фа мажор, Л. Лефебюр-Вели Пастораль соль мажор, Э. Лемэгр Каприччио фа мажор в исполнении Алисы Саввушкиной;
Ф. Мендельсон-Бартольди Соната Ля мажор ор. 65, первая часть в исполнении Анастасии Мулыгиной;
Ф. Бенуа Версет соль мажор, М. Регер Токката ор. 129, А. Гречанинов Камаринская ор. 130 (Обработка для органа Гавриловой Т.) в исполнении Ирины Крюковой;
Х. А. Штамм «Кельтская Токката» в исполнении Олеси Кравченко.