Органный концерт «Учитель и ученик» состоится в Печорах 21 сентября

11:34, 18 сентября 2019, ПАИ

21 сентября в 16:00 в Печорах в кирхе Святого Петра (улица Гагарина, 12А) состоится концерт «Учитель и ученик». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, перед слушателями выступят лауреаты IV международного конкурса «Юный органист» и их преподаватели.

В программе:

И. С. Бах прелюдия ля минор BWV 543 в исполнении Юлии Шмелькиной;

И. С. Бах Wenn wir I höchsten Nöten sein BWV 541​, Й. К. Кельнер Прелюдия до мажор​, Ф. Лист Адажио ре бемоль мажор​ в исполнении Евгении Дурновой;

И. С. Бах Прелюдия и фуга до мажор BWV 531, Э. Жигу Токката из 10 пьес для органа в исполнении Семёна Фукалова;

И. С. Бах-Ш.-М. Видор (Bach's Memento) Mattheus - Final в исполнении Татьяны Гавриловой​;

И. Пахельбель Токката фа мажор, Л. Лефебюр-Вели Пастораль соль мажор, Э. Лемэгр Каприччио фа мажор в исполнении Алисы Саввушкиной;

Ф. Мендельсон-Бартольди​ Соната Ля мажор ор. 65, первая часть в исполнении Анастасии Мулыгиной;

Ф. Бенуа Версет соль мажор, М. Регер Токката ор. 129, А. Гречанинов Камаринская ор. 130 (Обработка для органа Гавриловой Т.)​ в исполнении Ирины Крюковой;

Х. А. Штамм «Кельтская Токката» в исполнении Олеси Кравченко.