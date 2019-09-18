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Общество

Волонтерский фестиваль устроит псковский зооприют «Лесопилка» в Пскове 5 октября

5 октября в 12:00 в Пскове в приюте для бездомных животных «Лесопилка» состоится ежегодный День открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

На празднике каждый желающий сможет познакомиться с зооприютом и его обитателями, а также стать волонтером. Запланирована развлекательная программа, конкурсы, будут работать просветительские площадки, зоозащитники и волонтеры накроют традиционный стол с угощениями.

«Это замечательное, душевное, уютное мероприятие мы будем проводить третий год подряд. И в этом году мы хотим, чтобы это событие стало настоящим волонтерским фестивалем», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова. Она подчеркнула, что волонтеры - главная опора «Лесопилки», именно благодаря им подопечные приюта могут жить сытой и счастливой жизнью.

На данный момент зоозащитники набирают добровольцев, которые смогут проводить экскурсии по «Лесопилке», встречать гостей, наводить порядок на территории и поддерживать чистоту за праздничным столом, помогать в проведении конкурсов и украшении территории. По всем вопросам можно обращаться к руководителю волонтерского направления Светлане Остудиной.

О том, как прошел предыдущий День открытых дверей в приюте «Лесопилка», читайте ЗДЕСЬ.

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