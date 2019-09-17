Выставка для детей и взрослых откроется в псковской галерее «Цех» 19 сентября

13:58, 18 сентября 2019, ПАИ

19 сентября в 18:00 в псковской галерее «Цех» откроется выставка московской художницы Наталии Лукомской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковичи смогут познакомиться с проектом «Про девочку». «Серия создана для тех, кто еще ищет свое предназначение и сомневается. А также в поддержку тем, кто уже сделал первые шаги по своему пути», - рассказала Наталия Лукомская.

Наталия Лукомская окончила Московский архитектурный институт и работала архитектором в крупной компании. Специалист в области проектирования образовательных пространств, а также мама троих детей, она была консультантом «Всемирного Банка», соавтором программ «Рекомендации для архитекторов по реконструкции школ», «Проектирование современного детского сада».

Несколько лет назад Наталия решила изменить свою жизнь, она оставила офисную работу и посвятила себя рисованию, созданию иллюстрированных детских книг, организации творческих семейных лагерей, арт-фестивалей, образовательных программ для детей и взрослых. За последние два года Наталия приняла участие более, чем в двадцати выставках в России, Франции, Италии, Китае.

Выставка будет открыта для посещения до 6 октября. Галерея работает ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.