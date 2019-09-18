Порядка 500 арестов имущества ежемесячно проводят псковские приставы

12:43, 18 сентября 2019, ПАИ

Порядка 500 арестов на имущество должников накладывают судебные приставы Псковской области. Такие данные озвучил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этом году от продажи арестованного имущества удалось выручить порядка 51 млн рублей. Более 1,2 тысяч должников воспользовались правом самостоятельной реализации имущества, выручив при этом порядка 3 млн рублей.

«Не смогли воспользоваться водительскими удостоверениями более тысячи должников, благодаря этой мере взыскано почти 60 млн рублей», - добавил Сергей Колесников.

Также, по его словам, помимо выплаты собственно долга недисциплинированные должники заплатили более 38 млн рублей в рамках исполнительского сбора. Он также добавил, что приставы за 8 месяцев посетили порядка 100 тысяч должников. В среднем по одному адресу проживают по два должника, у которых по два исполнительных производства. По результатам выходов около 3 тысяч раз имущество должников подверглось аресту, благодаря этому взыскатели получили 51 млн рублей.