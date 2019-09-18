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Общество

Порядка 500 арестов имущества ежемесячно проводят псковские приставы

Порядка 500 арестов на имущество должников накладывают судебные приставы Псковской области. Такие данные озвучил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этом году от продажи арестованного имущества удалось выручить порядка 51 млн рублей. Более 1,2 тысяч должников воспользовались правом самостоятельной реализации имущества, выручив при этом порядка 3 млн рублей.

«Не смогли воспользоваться водительскими удостоверениями более тысячи должников, благодаря этой мере взыскано почти 60 млн рублей», - добавил Сергей Колесников.

Также, по его словам, помимо выплаты собственно долга недисциплинированные должники заплатили более 38 млн рублей в рамках исполнительского сбора. Он также добавил, что приставы за 8 месяцев посетили порядка 100 тысяч должников. В среднем по одному адресу проживают по два должника, у которых по два исполнительных производства. По результатам выходов около 3 тысяч раз имущество должников подверглось аресту, благодаря этому взыскатели получили 51 млн рублей.

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