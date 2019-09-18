Новый губернатор Санкт-Петербурга вступил в должность

11:48, 18 сентября 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге в Мариинском дворце состоялась церемония вступления Александра Беглова, победившего на выборах губернатора Санкт-Петербурга, в должность руководителя города, сообщает ТАСС.

Александр Беглов принял присягу, в которой поклялся добросовестно исполнять обязанности, соблюдать и охранять права и свободы граждан, Конституцию Российской Федерации, устав Санкт-Петербурга, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей. Затем ему вручили удостоверение губернатора Санкт-Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоялись 8 сентября. На них Александр Беглов сумел получить 64,43% голосов граждан, пришедших на избирательные участки в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

Выборы в Санкт-Петербурге были организованы на 1 тысячи 944 участках, включая 1 тысячу 898 постоянных и 46 временных. Голосование проходило и на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах работали в Ленинградской области, ещё 15 - в Псковской области.