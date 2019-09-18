0
10:27
Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан
13:29
Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района
19:00
Губернаторская повестка: Ресурсный подход
17:44
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
22:11
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
11:16
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
11:58
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
Еще новости
Политика

Новый губернатор Санкт-Петербурга вступил в должность

В Санкт-Петербурге в Мариинском дворце состоялась церемония вступления Александра Беглова, победившего на выборах губернатора Санкт-Петербурга, в должность руководителя города, сообщает ТАСС.

Александр Беглов принял присягу, в которой поклялся добросовестно исполнять обязанности, соблюдать и охранять права и свободы граждан, Конституцию Российской Федерации, устав Санкт-Петербурга, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей. Затем ему вручили удостоверение губернатора Санкт-Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоялись 8 сентября. На них Александр Беглов сумел получить 64,43% голосов граждан, пришедших на избирательные участки в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

Выборы в Санкт-Петербурге были организованы на 1 тысячи 944 участках, включая 1 тысячу 898 постоянных и 46 временных. Голосование проходило и на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах работали в Ленинградской области, ещё 15 - в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан
18 сентября 2019
Михаил Ведерников: Наша цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни граждан
Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района
17 сентября 2019
Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
13 сентября 2019
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
12 сентября 2019
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
11 сентября 2019
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания
09 сентября 2019
Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%
09 сентября 2019
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%

Идет загрузка...