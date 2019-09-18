Сергей Колесников: Не нужно звонить приставам, лучше приходить

13:12, 18 сентября 2019, ПАИ

«Не нужно звонить суд приставам, лучше приходить, потому что информация по телефону представляется в том объеме, что и указана на сайте», - заявил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Колесникова, прием граждан по вопросам исполнительных производств ведётся в ведомстве ежедневно. При этом, как он отметил, не нужно каждый вторник и четверг стоять в очередях – теперь можно обратиться в ведомство в любой рабочий день с 9:00 до 18:00.

Кроме того, Сергей Колесников отметил, что заявители часто могут увидеть его в отделах УФССП – он часто их инспектирует.

Сергей Колесников также отметил, что в ведомстве круглосуточно работает телефон доверия и призвал граждан не стесняться приходить и сообщать о правонарушениях. По его мнению, на постоянной основе ведомство проводит профилактику коррупционных преступлений, большинство же обращений связны с незнанием закона.

Главный пристав Псковской области также анонсировал прием граждан в Гдовском районе 19 сентября. По его словам, выездные приемы проходят в муниципалитетах каждую неделю: на прошлой, как рассказал Сергей Колесников, состоялся выезд в Порхов.

Он также добавил, что сейчас в производстве у судебных приставов находится более 370 тысяч дел.