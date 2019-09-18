Псковичи примут участие в окружном этапе всероссийского хорового фестиваля

13:01, 18 сентября 2019, ПАИ

С 22 по 23 сентября в государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится окружной этап по Северо-Западному федеральному округу ежегодного всероссийского хорового фестиваля. Всего в окружном этапе примет участие 23 хоровых коллектива, Псковскую область представят народный коллектив «Капелла студентов и выпускников ПсковГУ» и образцовый детский коллектив хор «Дружба» Псковского педагогического комплекса, которые стали победителями регионального этапа фестиваля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 22 сентября пройдут конкурсные прослушивания. На следующий день состоятся гала-концерт и награждение победителей.

Псковские хоры участвуют в фестивале в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». Всероссийский хоровой фестиваль проводится с 2014 года в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке министерства культуры России.