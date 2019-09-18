К природному газу подключат более 50 домов в Невеле

12:51, 18 сентября 2019, ПАИ

50 частных домов и три многоквартирных в Невеле получили возможность подключиться к природному газу. Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, это стало возможно после решения вопроса с врезкой трубы в частный газопровод.

Администрация Невельского района информирует жителей, проживающих в частном секторе и многоквартирных домах на улице Кирова и Горького о возможности проведения газа в дома. Газификация будет проводиться в рамках федеральной программы технологического подключения, которая реализует Министерство энергетики.

Летом руководство региона договорилось с тремя собственниками газопровода, был заключен договор на присоединение и проведение пусконаладочных работ. Бригада Невельского ремонтно-эксплуатационного участка «Газпром газораспределение Псков», врезала трубу, в результате к газу удалось подключить 15 домов частного сектора. На работы направили порядка 240 тысяч рублей муниципального бюджета.