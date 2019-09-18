Некоторым россиянам разрешат не платить штрафы ГИБДД

14:15, 18 сентября 2019, ПАИ

Правительство России готово к введению поправок к законодательству, согласно которому часть населения не будет платить штрафы ГИБДД. Их спишут тем, кто признает себя банкротом, пишет «Российская газета».

Правительственная комиссия уже рассмотрела данный законопроект. По словам председателя Ассоциации юристов России Владимира Груздева, такие меры серьезно нейтрализует тяжелую финансовое положение россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В то же время, процедура банкротства предполагает тщательную проверку. С человека могут многое взыскать в счет погашения долга и только после этого остаток долга спишут.

В 2018 году в России банкротами были признаны 411,8 тысяч граждан. Общая сумма долгов, которая в итоге была с них списана, составила 153,7 млрд рублей.