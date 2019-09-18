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Общество

Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»

Фотографии предоставлены пресс-службой АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»

Учащиеся Псковской области стали лауреатами 3-го Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»

В число победителей вошли учащийся Цапельской основной общеобразовательной школы Стругокрасненского района Даниил Захаров, ученица Булынинской средней школы Великолукского района Анна Березина, студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Алина Лексунова и ученица Псковского кооперативного техникума Анастасия Кузьмина. Последняя завоевала «бронзу» по результатам онлайн-голосования.

Фотографии предоставлены пресс-службой АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»

Финалистов конкурса и их педагогов поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он заявил, что словосочетание «гражданский долг» для молодых людей должно быть не пустым звуком, а внутренним законом, соблюдать который так же важно, обязательно, как Конституцию РФ. «Впереди вас ждет много прекрасных событий. Будут и достижения, и радостные моменты, трудности и разочарования. Но я уверен, что, обладая целеустремленностью и патриотизмом, качествами, ярко выраженными в ваших творческих работах, вы добьетесь в жизни очень многого и достигните самых высоких вершин», — обратился к финалистам Александр Гуцан.

На победу в конкурсе претендовали 250 тысяч человек. В финале из 219 работ окружная экспертная комиссия выбрала 44 лучших - по одной в каждой возрастной категории во всех регионах Северо-Запада. Трёх лауреатов определили по итогам народного онлайн-голосования на сайте оператора конкурса - АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Лучшие конкурсные работы пойдут в сборник, который будет готов к печати до конца 2019 года. Его подготовит оператор проекта при поддержке регионов и аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Региональный отбор проходил при поддержке глав регионов Северо-Запада.

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