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Обманувшего жительницу Кирова мошенника задержали в Пскове

В Пскове задержали 30-летнего мошенника, который обманул 34-летнюю жительницу Кирова, пытавшуюся купить автомобильные запчасти через объявление в соцсети, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Женщина сначала списалась, а затем созвонилась с одним из пользователей и договорилась о покупке у него деталей. Мужчина потребовал сначала оплатить покупку, назвав кировчанке данные своей банковской карты. Она перевела псковичу 23 тысячи рублей, но запчастей так и не получила. Продавец перестал отвечать на звонки и заблокировал покупательницу в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские установили, что номер телефона лжепродавца зарегистрирован на территории Псковской области. Во взаимодействии с полицейскими Псковской области удалось установить личность мошенника, который уже подозревается в совершении ряда подобных преступлений в отношении жителей Псковской области.

На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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