Большинство россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов

15:57, 18 сентября 2019, ПАИ

72% жителей России высказались за ограничение притока мигрантов в страну, сообщается на сайте «Левада-центр», который провел опрос.

9% опрошенных заявили, что ограничивать приезд трудовых мигрантов не нужно. Еще 15% респондентов отметили, что равнодушны к миграционной политики российских властей.

Кроме того, по данным опроса выяснилось, что за последние два года вырос удельный вес граждан России, которые не приветствуют приток иностранной рабочей силы. В июле 2017 года такой позиции придерживались 58%, спустя год — уже 67%, сейчас — 72%.