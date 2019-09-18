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Общество

Большинство россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов

72% жителей России высказались за ограничение притока мигрантов в страну, сообщается на сайте «Левада-центр», который провел опрос.

9% опрошенных заявили, что ограничивать приезд трудовых мигрантов не нужно. Еще 15% респондентов отметили, что равнодушны к миграционной политики российских властей.

Кроме того, по данным опроса выяснилось, что за последние два года вырос удельный вес граждан России, которые не приветствуют приток иностранной рабочей силы. В июле 2017 года такой позиции придерживались 58%, спустя год — уже 67%, сейчас — 72%.

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