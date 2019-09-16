Марина Борисенкова получила «бронзу» этапа кубка Европы по спортивному ориентированию

15:14, 18 сентября 2019, ПАИ

Псковичка Марина Борисенкова получила «бронзу» этапа кубка Европы по спортивному ориентированию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковская спортсменка выступала в дисциплине TempO (спринт). В этом виде программы весь пьедестал заняли спортсмены из России. В общем зачете Марина Борисенкова попала в шестерку сильнейших.

«Соревнования были организованы на достойном уровне, - рассказала Марина Борисенкова. - Трассы имеют свои характерные особенности: горная местность, смешанные леса. Все это, конечно, добавляло сложности».

Марина Борисенкова входит в сборную Псковской области по спортивному ориентированию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и тренируется в Центре спортивной подготовки региона. Тренер — Александр Борисов.