«Кубок первокурсника» разыграли в Великих Луках

16:37, 18 сентября 2019, ПАИ

Соревнования «Кубок первокурсника» провели в Великих Луках 18 сентября. Мероприятие прошло при поддержке «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

В состязаниях приняли участие 10 команд, состоящих из студентов первого курса высших учебных заведений и учащихся учреждений среднего профессионального образования, в том числе членов «Молодой гвардии Единой России».

Претендентам на победу предстояло преодолеть три этапа: эстафету с туристическими элементами, лазертаг и краеведческий квест «Дорогами победы». В течение нескольких часов команды боролись за звание победителя.

Среди вузов лучшей оказалась сборная Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. В соревнованиях ссузов первое место завоевали представители Великолукского техникума железнодорожного транспорта. Призы победителям вручили представители «Единой России».

Соревнования «Кубок первокурсника» проходят каждый год, они направлены на адаптацию учащихся к студенческой жизни, пояснили в великолукском отделении «Единой России».