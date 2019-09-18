Более 500 раз дружинники выходили на охрану порядка в Пскове

17:51, 18 сентября 2019, ПАИ

509 раз выходили дружинники на охрану общественного порядка (за аналогичный период прошлого года — 482) в Пскове за последние 8 месяцев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом заявил инженер комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Анатолий Ожигин в ходе заседания муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 18 сентября.

Он отметил, что за этот период дружинники доставили в отделы полиции 8 нарушителей антиалкогольного законодательства, 39 раз вызывали на места правонарушений наряды полиции. Также было составлено 112 протоколов об административных правонарушениях, выявленных с помощью дружинников.

«Члены народных дружин также участвовали в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В этом году - 46 раз, за аналогичный период прошлого года - 22 раза. Кроме традиционных мероприятий, посвященных Дню весны и труда, Дню Победы, Дню города, спортивно-массовых мероприятий, в этом году дружинники принимали активное участие в проведении Ганзейских дней», - рассказал Анатолий Ожигин.

Участники комиссии решили сместить акцент деятельности народных дружинников в сторону более тесного взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции. При этом они намерены активизировать работу по привлечению новых кандидатов из числа молодежи и студентов, пенсионеров органов внутренних дел, внутренних войск и вооруженных сил.

В настоящее время в Пскове функционируют четыре народные дружины общей численностью 137 человек.