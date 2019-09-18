На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова

17:56, 18 сентября 2019, ПАИ

По состоянию на 18 сентября объекты социальной сферы Пскова на 100% готовы к отопительному сезону, жилой фонд города – на 99%. Об этом доложила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Жгут отметила, что по состоянию на 6 сентября на предприятии «Псковские тепловые сети» прошли плановые остановочные ремонты на 27 котельных из 27, проведены ремонтные работы и подготовлены к отопительному сезону 338,12 километра тепловых сетей. Таким образом, Псковские тепловые сети готовы к отопительному сезону.