147 деревьев планируют спилить вдоль улицы Яна Фабрициуса в Пскове

18:00, 18 сентября 2019, ПАИ

В Пскове вдоль капитально ремонтируемой улицы Яна Фабрициуса планируется снести 147 деревьев. Окончательно решение по данному вопросу будет принято на сессии Псковской городской Думы. Соответствующий вопрос рассматривался 18 сентября на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос о сносе деревьев встал в связи с расширением проезжей части улицы Яна Фабрициуса. Она капитально ремонтируется от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Было принято решение максимально сохранить деревья, а в местах сносимых посадить кустарники - кизильник. На сегодняшний день рассматривается вариант сноса только тех деревьев, расстояние до которых от бордюра составляет 70 сантиметров. Таким образом, под снос попадают 147 деревьев.

Так как данный вопрос стал резонансным, депутаты решили вынести его на сессию Псковской городской Думы для окончательного решения.