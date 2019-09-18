0
17:56
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
17:44
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
16:58
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
15:35
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
14:31
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
13:42
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
13:13
В псковском ОМОНе прошли испытания на право ношения чёрного берета
Еще новости
Общество

147 деревьев планируют спилить вдоль улицы Яна Фабрициуса в Пскове

В Пскове вдоль капитально ремонтируемой улицы Яна Фабрициуса планируется снести 147 деревьев. Окончательно решение по данному вопросу будет принято на сессии Псковской городской Думы. Соответствующий вопрос рассматривался 18 сентября на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос о сносе деревьев встал в связи с расширением проезжей части улицы Яна Фабрициуса. Она капитально ремонтируется от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Было принято решение максимально сохранить деревья, а в местах сносимых посадить кустарники - кизильник. На сегодняшний день рассматривается вариант сноса только тех деревьев, расстояние до которых от бордюра составляет 70 сантиметров. Таким образом, под снос попадают 147 деревьев.

Так как данный вопрос стал резонансным, депутаты решили вынести его на сессию Псковской городской Думы для окончательного решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
18 сентября 2019
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
18 сентября 2019
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
18 сентября 2019
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
18 сентября 2019
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
18 сентября 2019
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
18 сентября 2019
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
В псковском ОМОНе прошли испытания на право ношения чёрного берета
18 сентября 2019
В псковском ОМОНе прошли испытания на право ношения чёрного берета
К природному газу подключат более 50 домов в Невеле
18 сентября 2019
К природному газу подключат более 50 домов в Невеле

Идет загрузка...