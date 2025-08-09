Фестиваль «Александрова дорога» проходит в Гдовском районе

16:55, 09 августа 2025, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога» проходит в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 9 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Зрители стали свидетелями настоящего исторического конного представления. Наездники состязаются в ратных умениях, владении оружием и мастерстве джигитовки.

На территории развернулся исторический лагерь реконструкторов из разных городов России. Работают торговые ряды (литье, кожа, оружие) с ярмаркой и мастер-классами. Кроме того, на детской площадке маленькие гости фестиваля могут поучаствовать в потешных боях. Музыкальное настроение создадут приглашенные фолк-рок-группы.