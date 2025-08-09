Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «Александрова дорога» проходит в Гдовском районе

Фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога» проходит в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 9 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Александрова дорога»
    Фото: ПАИ

Зрители стали свидетелями настоящего исторического конного представления. Наездники состязаются в ратных умениях, владении оружием и мастерстве джигитовки.

На территории развернулся исторический лагерь реконструкторов из разных городов России. Работают торговые ряды (литье, кожа, оружие) с ярмаркой и мастер-классами. Кроме того, на детской площадке маленькие гости фестиваля могут поучаствовать в потешных боях. Музыкальное настроение создадут приглашенные фолк-рок-группы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Великолучан приглашают на службу в полицию
09 августа 2025

Спортивных и жизненных побед пожелал псковичам в День физкультурника Александр Котов
09 августа 2025

До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 10 августа
09 августа 2025

Юрий Бурлин: Важно продолжать работу по повышению компетенций НКО в проектировании
09 августа 2025

Фестиваль «Александрова дорога» проходит в Гдовском районе
09 августа 2025

Мультиспортивный фестиваль проходит в Финском парке Пскова
09 августа 2025

Наталья Исакова: Дополнительная поддержка важна для сохранения памятников природы региона
09 августа 2025

Псковский губернатор: Мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции и связь со своими корнями
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...