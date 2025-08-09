Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 10 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области завтра, 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и ливни.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление будет низким.

