До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 10 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области завтра, 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и ливни.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление будет низким.
