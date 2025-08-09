Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Юрий Бурлин: Важно продолжать работу по повышению компетенций НКО в проектировании

Успешные результаты первого конкурса Президентского фонда экологических и природоохранных проектов – яркий пример эффективного взаимодействия региональных и федеральных институтов в поддержке НКО. Псковская область продемонстрировала высокий уровень подготовки заявок, что подтверждается стопроцентным проходом в финал и получением более 20 млн рублей на реализацию значимых инициатив, отметил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

По его словам, особенно важно, что проекты-победители носят комплексный характер, сочетая научные исследования, экопросвещение и развитие экотуризма. «Создание гидробиологической лаборатории в Себежском нацпарке не только укрепит научный потенциал региона, но и привлечёт специалистов со всей страны. А проект Полистовского заповедника по вовлечению местных жителей в гидовую деятельность – отличный пример устойчивого развития территорий через участие граждан и, как следствие, повышение вовлеченности местного населения в проекты на территории региона с увеличением благосостояния людей», – подчеркнул Юрий Бурлин.

Юрий Бурлин выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество Псковской области с федеральными структурами в рамках грантовых программ позволит реализовать ещё больше социально значимых инициатив.

«Важно продолжать работу по повышению компетенций НКО в проектировании и привлекать местные сообщества к софинансированию. Благодаря такой синергии Псковская область сможет укрепить свои позиции как территория, где экология, наука и общественные инициативы развиваются в гармонии с федеральной повесткой», – заключил он.

Ранее сообщалось, что три заявки Псковской области победили в конкурсе Президентского фонда экологических и природоохранных проектов.

