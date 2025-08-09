Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Спортивных и жизненных побед пожелал псковичам в День физкультурника Александр Котов

С Всероссийским Днём физкультурника поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот день посвящён здоровью, силе духа и энергии, которые помогают человеку жить наполненной и радостной жизнью. Физическая активность делает нас сильнее, выносливее и счастливее, укрепляет тело и дух, заряжает оптимизмом и уверенностью в себе. Каждый, кто занимается спортом, помогает формировать сильную, здоровую и активную нацию», – отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что спортивные успехи рождаются из упорства, терпения и каждодневного труда. Эти же качества необходимы для достижения любой значимой цели, как для построения своей собственной судьбы, так и для созидания во имя процветания родной страны. «От всей души желаю всем прекрасного самочувствия, радостного настроения, спортивных и жизненных побед!» – заключил он.

