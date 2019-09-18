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Общество

До 20 октября в Центре доктора Бубновского действует скидка 10%


С 20 сентября до 20 октября в Центре доктора Бубновского действует скидка 10% на лечение боли в спине и межпозвонковой грыжи без лекарств и операций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре.

«Ваши проблемы можно решить», - уверяют специалисты.

Псковичей ждут на консультацию в Центре доктора Бубновского (3 этаж в СРП «Простория»). Подробности можно уточнить по телефону 797-003.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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