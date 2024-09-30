Псковский преподаватель вышел в финал всероссийского конкурса «Мастер года»

11:27, 30 сентября 2024, ПАИ

Старший мастер производственного обучения Псковского политехнического колледжа Александр Сойма вышел в финал всероссийского конкурса «Мастер года». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Александр Сойма 15 лет посвятил обучению студентов сварочному делу. В 2021 году мастер подготовил победителя шестого Псковского чемпионата «Абилимпикс».

Он уже дважды занимал третье место в конкурсе «Мастер года», а в 2023 году получил звание заслуженного педагогического работника Псковской области.

Кроме того, в качестве эксперта-наставника в 2023 году он принимал участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Сварочные технологии».

Конкурс проходит в Тюмени и завершится 2 октября, в День среднего профессионального образования. В рамках масштабного празднования, посвященного этой дате, пройдет торжественная церемония закрытия конкурса «Мастер года», на которой будет объявлено имя победителя.