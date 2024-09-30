Спортивный комплекс установили в деревне Сутоки Себежского района

13:06, 30 сентября 2024, ПАИ

Новый детский спортивный комплекс «Полёт» появился в деревне Сутоки в Себежском районе, пишет газета «Призыв».

На спортплощадке установили турники, лесенки, брусья и канаты, отметили в издании.

Помимо этого, ранее в деревне Сутоки была открыта детская игровая площадка – карусели, горка и качели.