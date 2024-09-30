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Общество

Спортивный комплекс установили в деревне Сутоки Себежского района

Новый детский спортивный комплекс «Полёт» появился в деревне Сутоки в Себежском районе, пишет газета «Призыв».

Спортивный комплекс установили в деревне Сутоки Себежского района. Фото: газета газета «Призыв»

На спортплощадке установили турники, лесенки, брусья и канаты, отметили в издании.

Помимо этого, ранее в деревне Сутоки была открыта детская игровая площадка – карусели, горка и качели.

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