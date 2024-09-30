Сирены завоют в Псковской области 2 октября

11:48, 30 сентября 2024, ПАИ

Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдёт в Псковской области 2 октября, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

С 10:30 по местному времени запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем».

В 10:43 в эфире телевизионных каналов первого мультиплекса и радиоканалов «Радио России» и «Маяк» будет передан сигнал «Техническая проверка».

Отметим, комплексная проверка проводится с целью оценить готовность системы оповещения к доведению до населения сигналов оповещения и информации об опасностях.

Напомним, подобные проверки пройдут в этот день во всех регионах России.