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Общество

Сирены завоют в Псковской области 2 октября

Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдёт в Псковской области 2 октября, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Сирены завоют в Псковской области 2 октября. Фото: ПАИ

С 10:30 по местному времени запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем».

В 10:43 в эфире телевизионных каналов первого мультиплекса и радиоканалов «Радио России» и «Маяк» будет передан сигнал «Техническая проверка».

Отметим, комплексная проверка проводится с целью оценить готовность системы оповещения к доведению до населения сигналов оповещения и информации об опасностях.

Напомним, подобные проверки пройдут в этот день во всех регионах России.

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