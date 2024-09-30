Шесть не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове

11:41, 30 сентября 2024, ПАИ

Рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Всего было проверено 13 мужчин. Среди них было шесть граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Кроме того, всем мужчинам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.