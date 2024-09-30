133 тысячи россиян отправятся в армию во время осеннего призыва

12:50, 30 сентября 2024, ПАИ

Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября. Она продлится по 31 декабря. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что на срочную службу планируется призвать 133 тысячи человек.

Напомним, что в ходе весеннего призыва в армию России отправили 150 тысяч человек.