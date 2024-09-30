133 тысячи россиян отправятся в армию во время осеннего призыва
Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября. Она продлится по 31 декабря. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что на срочную службу планируется призвать 133 тысячи человек.
Напомним, что в ходе весеннего призыва в армию России отправили 150 тысяч человек.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 сентября 2024
О работе в городских округах рассказывают депутаты Псковской гордумы в медиацентре ПАИ