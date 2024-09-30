Отопление начнут давать в Опочецком районе с 1 октября

10:26, 30 сентября 2024, ПАИ

Отопительный сезон начнётся в Опочецком районе 1 октября. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

«Наш округ готов к новому отопительному сезону, и поэтому принято решение уже с завтрашнего дня, 1 октября, начать периодическое протапливание», – отметил Юрий Ильин.

Он призвал жителей муниципалитета проверить батареи в квартирах и убедиться, что всё работает исправно. При возникновении проблем они могут обратиться в управляющую компанию, добавил Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что отопление включат в Пскове 1 октября.