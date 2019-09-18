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Общество

Соревнования на беговелах для детей пройдут в Пскове 29 сентября

 Соревнования на беговелах для детей пройдут в Пскове 29 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городского молодежного центра.

Программа включает в себя соревнования по параллельному спуску для детей на велобегах, верёвочный парк, теннис и много другое. Кроме этого, состоится розыгрыш сертификата на бесплатную фотосессию, а всем участникам вручат подарки от спонсоров мероприятия.

К участию в соревнованиях допускаются дети от 2 до 5 лет включительно на исправных беговелах в присутствии родителей или законных представителей. Мероприятие начнется в 10:00 в Центре отдыха «Снегопад» (улица Милицейская, 52А).

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