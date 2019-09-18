Открытый кубок по велоспорту пройдет в Псковской области

19:17, 18 сентября 2019, ПАИ

21 и 22 сентября в Печорском районе состоится второй этап открытого кубка Псковской области по велоспорту. Он посвящён памяти велопутешественника Глеба Травина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В первый день соревнований, который состоится в Печорах, пройдут детские старты. С 14:00 ребята будут соревноваться в возрастных категориях 11 лет и младше, от 12 до 13 лет, от 14 до 15 лет и от 16 до 17 лет на дистанции 300 метров на лыжероллерах и велосипедах.

В 16:00 начнется кольцевая гонка по улицам Печор. Первыми стартуют участники гонки на 40 километров: юноши от 15 до 16 лет и взрослые участники. В 17:20 на дистанцию в 3,3 километра выйдут дети младше 11 лет, следом на дистанцию 13,2 километра уйдут дети 11 и 12 лет. А юноши, девушки от 13 до 14 лет и юниорки будут покорять дистанцию в 20 километров.

Во второй день соревнований в 11:00 состоится групповая гонка на участке шоссе от деревни Шевелево до Старого Изборска. Для самых юных велосипедистов предусмотрена дистанция 5 километров. Также спортсмены разных возрастов будут преодолевать дистанции в 10, 30 и 60 километров.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются дистанционно. Участники спортивного мероприятия смогут получить стартовый номер непосредственно перед заездом. В первый день соревнований регистрация будет проходить в парке «Треугольник» (детские заезды — 14:00, кольцевая гонка — 15:00). Во второй день регистрация начнется в 10:00 в деревне Шевелево.

Организаторами открытого кубка Псковской области по велосипедному спорту являются региональный комитет по спорту, федерация велосипедного спорта Псковской области и администрация Печорского района.