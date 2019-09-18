Повторно севшему пьяным за руль жителю Псковского района грозит два года тюрьмы

19:30, 18 сентября 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет 59-летний житель Псковского района за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Мужчина в сентябре 2018 года был привлечен к административной ответственности за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил права управлять транспортом на срок 1,5 года.

Однако данный гражданин, употребив пиво, вновь в начале августа 2019 года сел за руль машины. В деревне Покрутище Псковского района дорожные полицейские остановили машину мужчины и установили, что он был пьян. Своими действиями водитель совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.