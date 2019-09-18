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Общество

Вторую очередь кладбища «Крестовское» в Пскове построят к октябрю

18 сентября члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы заслушали информацию о мерах по организации строительства второй очереди кладбища «Крестовское», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова заключило муниципальный контракт с ООО «Стройсистема» на выполнение работ по строительству второй очереди кладбища «Крестовское».

Контракт заключен на сумму 24 млн 404 тысячи 298,15 рубля. Срок окончания работ до 1 октября 2019 года. По данному объекту уже выполнены культуртехнические работы, устройство дренажа, подъездная дорога покрыта щебнем, выполнено устройство трубопереездов. В настоящее время выполняются работы по планировке территории кладбища и работы по устройству каналов.

Кроме того, депутаты рассмотрели ряд вопросов о согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков» и ряд других вопросов.

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной сессии Псковской городской Думы.

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