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Общество

671 нарушение земельного законодательства выявлено в Псковской области

С января по август текущего года управление Росреестра по Псковской области провело 1 тысячу 124 проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявило 671 нарушение собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам проверок выданы 564 предписания об устранении выявленных фактов, возбуждены 388 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 3 млн 625,1 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 241 нарушение.

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