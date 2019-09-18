671 нарушение земельного законодательства выявлено в Псковской области

20:24, 18 сентября 2019, ПАИ

С января по август текущего года управление Росреестра по Псковской области провело 1 тысячу 124 проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявило 671 нарушение собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам проверок выданы 564 предписания об устранении выявленных фактов, возбуждены 388 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 3 млн 625,1 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 241 нарушение.