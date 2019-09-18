До 3 лет тюрьмы грозит псковичке за фиктивную регистрацию иностранцев

21:09, 18 сентября 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет местная жительница, которая фиктивно поставила на миграционный учет пять граждан Таджикистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что с 17 июня 2019 года по 2 июля 2019 года женщина незаконно поставила на миграционный учет в принадлежащей ей двухкомнатной квартире пять граждан Таджикистана без намерения предоставить им жилое помещение для проживания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.