Система слежения за поведением водителей появится в России

20:45, 18 сентября 2019, ПАИ

В России к 2022 году появится специальная система, которая будет отслеживать поведение водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на информбюро национальной технологической инициативы.

При помощи компьютерного зрения система сможет распознавать поведение водителя, когда он ведет автомобиль. В частности, она будет отслеживать курение за рулем, разговор по телефону и другие факторы, которые могут отвлекать от вождения. При этом специальные датчики смогут заметить уход с маршрута, превышение скорости, а также отследить техническое состояние автомобиля. Эти данные будет анализировать искусственный интеллект. Он сравнит их с набором уже имеющихся шаблонов инцидентов, и в случае необходимости предупредит водителя о риске возникновения аварии.

Авторы идеи считают, что система позволит снизить аварийность на дорогах до 50%. Устанавливать ее планируют и на общественный транспорт. Планируется, что разработка системы начнется уже в следующем году.