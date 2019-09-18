Более 2,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

23:00, 18 сентября 2019, ПАИ

С 9 по 15 сентября в Псковской области зарегистрированы 2 тысячи 565 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 158. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области выше недельного эпидемического порога на 11,2%, в Пскове – ниже на 20%.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 14 больных с признаками ОРВИ, у одного диагностированы аденовирусы, у одного – риновирус (Rv).

На 13 сентября за счет федерального бюджета привито против гриппа 51 тысяча 73 взрослых (22,32% привитых от плана иммунизации взрослых) и 10 тысяч 133 детей (18,76 % привитых от плана иммунизации детей).