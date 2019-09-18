0
21:57
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
20:45
Система слежения за поведением водителей появится в России
17:56
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
17:44
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
16:58
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
15:35
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
14:31
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Еще новости
Общество

Более 2,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

С 9 по 15 сентября в Псковской области зарегистрированы 2 тысячи 565 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 158. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области выше недельного эпидемического порога на 11,2%, в Пскове – ниже на 20%.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 14 больных с признаками ОРВИ, у одного диагностированы аденовирусы, у одного – риновирус (Rv).

На 13 сентября за счет федерального бюджета привито против гриппа 51 тысяча 73 взрослых (22,32% привитых от плана иммунизации взрослых) и 10 тысяч 133 детей (18,76 % привитых от плана иммунизации детей).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
18 сентября 2019
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
Система слежения за поведением водителей появится в России
18 сентября 2019
Система слежения за поведением водителей появится в России
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
18 сентября 2019
На 100% готовы к отопительному сезону объекты соцсферы Пскова
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
18 сентября 2019
Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
18 сентября 2019
Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
18 сентября 2019
Из-за плохой отметки великолукская школьница сбежала из дома
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
18 сентября 2019
Действие новой компьютерной игры от создателей серий «Аллоды» и «Блицкриг» развернется в Псковской области
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»
18 сентября 2019
Псковские учащиеся стали лауреатами межрегионального конкурса «Я - гражданин России!»

Идет загрузка...