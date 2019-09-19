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Общество

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Островском районе

Три человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Островском районе 18 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 7:20 на 360-м километре федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель 65-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с автомашиной Fiat, за рулем которой находился 51-летний мужчина.

В дорожно-транспортном происшествии водитель Mercedes получил переломы и ссадины, а 47-летняя пассажирка Fiat — перелом и сотрясение головного мозга. Их отправили в медицинское учреждение. Водитель Фиата получил ушиб, ему госпитализация не потребовалась.

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