Три человека пострадали при столкновении двух машин в Островском районе

09:32, 19 сентября 2019, ПАИ

Три человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Островском районе 18 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 7:20 на 360-м километре федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель 65-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с автомашиной Fiat, за рулем которой находился 51-летний мужчина.

В дорожно-транспортном происшествии водитель Mercedes получил переломы и ссадины, а 47-летняя пассажирка Fiat — перелом и сотрясение головного мозга. Их отправили в медицинское учреждение. Водитель Фиата получил ушиб, ему госпитализация не потребовалась.