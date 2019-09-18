Псковичи могут присоединиться к бесплатной программе «SOTKA: 100-дневный воркаут»

10:55, 19 сентября 2019, ПАИ

Псковичи могут присоединиться к бесплатной образовательно-тренировочной программе «SOTKA: 100-дневный воркаут», которая в режиме онлайн стартует 23 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Эта программа подойдет тем, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Авторы проекта собрали информацию из более чем 1000 источников, обработали, структурировали и представили в виде 100-дневного образовательного курса. В основе - ежедневные посты с необходимой для новичков информацией. Дополнительно участники выполняют небольшие тренировочные комплексы, состоящие из таких упражнений, как подтягивания, отжимания, приседания. Особенность программы заключается в том, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки.

Участники программы смогут получить базовые знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни, выработать у себя привычку тренироваться, повысить уровень физической подготовки, изменить свой внешний вид и найти новых друзей.

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте https://100.workout.su. Регистрация доступна до 23 сентября.