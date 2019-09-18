0
21:57
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
21:31
Сборная псковского УФСИН по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовиков региона
14:06
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
20:37
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
17:44
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
11:35
Один из скоростных участков финала Кубка России по ралли пройдёт в центре Пскова
10:36
«Боевой» КАМАЗ – участник «Дакара» приедет на ралли «Псков Ганзейский»
Еще новости
Спорт

Псковичи могут присоединиться к бесплатной программе «SOTKA: 100-дневный воркаут»

Псковичи могут присоединиться к бесплатной образовательно-тренировочной программе «SOTKA: 100-дневный воркаут», которая в режиме онлайн стартует 23 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Эта программа подойдет тем, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Авторы проекта собрали информацию из более чем 1000 источников, обработали, структурировали и представили в виде 100-дневного образовательного курса. В основе - ежедневные посты с необходимой для новичков информацией. Дополнительно участники выполняют небольшие тренировочные комплексы, состоящие из таких упражнений, как подтягивания, отжимания, приседания. Особенность программы заключается в том, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки.

Участники программы смогут получить базовые знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни, выработать у себя привычку тренироваться, повысить уровень физической подготовки, изменить свой внешний вид и найти новых друзей. 

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте https://100.workout.su. Регистрация доступна до 23 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
18 сентября 2019
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
Сборная псковского УФСИН по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовиков региона
16 сентября 2019
Сборная псковского УФСИН по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовиков региона
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
16 сентября 2019
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
13 сентября 2019
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
13 сентября 2019
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
Один из скоростных участков финала Кубка России по ралли пройдёт в центре Пскова
12 сентября 2019
Один из скоростных участков финала Кубка России по ралли пройдёт в центре Пскова
«Боевой» КАМАЗ – участник «Дакара» приедет на ралли «Псков Ганзейский»
11 сентября 2019
«Боевой» КАМАЗ – участник «Дакара» приедет на ралли «Псков Ганзейский»
Две «бронзы» завоевали псковичи на всероссийском фестивале инвалидов в Крыму
10 сентября 2019
Две «бронзы» завоевали псковичи на всероссийском фестивале инвалидов в Крыму

Идет загрузка...