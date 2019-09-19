Российским выпускникам стало сложнее устроиться на работу

10:12, 19 сентября 2019, ПАИ

В первом полугодии 2019 года устроиться на работу через службы занятости смогли 56,2% выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Это на 4,2% меньше, чем в прошлом году. Тогда работу нашли 60,4%, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад министерства труда.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что эта оценка охватывает лишь тех выпускников, которые пользовались услугами служб занятости. В то же время многие выпускники при трудоустройстве обращаются в негосударственные кадровые агентства и напрямую к работодателям.

Между тем данные о трудоустройстве выпускников собирает не только Минтруд, но и Росстат. По их данным, в 2018 год работу нашли около 73% выпускников.