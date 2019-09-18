Мужчина утонул в озере Долгое в Плюсском районе

09:55, 19 сентября 2019, ПАИ

В Плюсском районе из озера Долгое вблизи деревни Должицы извлекли тело 36-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение об утонувшем мужчине поступило из полиции Плюсского района. На озеро выезжали специалисты поисково-спасательного отряда города Гдова.

После того, как тело погибшего было найдено и извлечено из воды, его передали сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.