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Мужчина утонул в озере Долгое в Плюсском районе

В Плюсском районе из озера Долгое вблизи деревни Должицы извлекли тело 36-летнего мужчины.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение об утонувшем мужчине поступило из полиции Плюсского района. На озеро выезжали специалисты поисково-спасательного отряда города Гдова.

После того, как тело погибшего было найдено и извлечено из воды, его передали сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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