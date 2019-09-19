Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи

11:19, 19 сентября 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон уверен, что церковь не должна и не может заниматься лечением алкоголизма, но должна вести профилактическую работу. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда. Псков». «Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым мы сделаем нашу область пилотной для разработки широкой системы профилактики среди подростков и молодежи. У нас есть неплохие наработки, показавшие свою эффективность», - пообещал митрополит.

По его словам, Псковская область – один из самых проблемных регионов по количеству потребления алкоголя, поэтому здесь состоялся антиалкогольный форум, который организовало Министерство просвещения. Митрополит Тихон подчеркнул, что существует «неплохой опыт» - деятельность церковно-общественного совета по защите от «алкогольной угрозы», который был создан 10 лет назад по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла. Именно этот опыт, по его мнению, можно применить при создании системы профилактики.

Отвечая на вопрос о проблеме алкоголизма среди взрослого населения, митрополит Тихон рассказал о работе реабилитационного центра «Ручей».

Также митрополит Тихон привёл данные Всемирной организации здравоохранения, по которым за последние 10 лет Россия вышла из пятерки самых пьющих стран мира.

Кроме того, митрополит отметил, что есть и альтернативные критерии объективного контроля потребления алкоголя. В качестве примера он привел количество алкогольных психозов: «Ведь для белой горячки все равно, где и как приобреталось спиртное. Так вот: заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами снизилась за период с 2008 по 2017 год на 56%».

Митрополит Тихон привел статистику, согласно которой 82 % убийств совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Число убийств в расчете на 100 тысяч человек снизилось с 2008 по 2018 год более чем в 3 раза.

Священнослужитель выступает против принятия закона о продаже алкоголя через интернет. По мнению митрополита Тихона, такая инициатива опасна и ставит «под удар все достижения последних лет». «Допустить этого нельзя», - заключил владыка.