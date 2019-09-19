Более чем на 10 тысяч рублей вырастет зарплата муниципальных служащих в Псковской области

11:01, 19 сентября 2019, ПАИ

Зарплата муниципальных служащих в Псковской области вырастет более чем на 10 тысяч рублей. Сейчас в среднем она составляет 18 тыс. 800 рублей и этот показатель необходимо довести до 30 тысяч рублей и более. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с главами районов 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Предстоит трудная и дорогостоящая для нашего региона реформа», - сказал губернатор. Он отметил, что в приоритете будут наименее обеспеченные районы, районы с низкой бюджетной обеспеченностью. Михаил Ведерников отметил, что сложно говорить о борьбе с коррупцией, когда глава района получает 25 тысяч рублей.

По итогам реформы, добавил он, на муниципальной службе не должно быть зарплат ниже МРОТ. При формировании зарплаты её «львиную долю» будет составлять оклад.

Губернатор рассчитывает, что законопроект о зарплатах муниципальных служащих вструпит в силу в этом году, а поправки к нему – в следующем.

Кроме того, глава региона остановился на вопросе проведения конкурсных процедур на выполнение каких-либо работ. Он обратил внимание на необходимость более тщательной работы с документацией, а также сообщил о нововведениях: если район дважды провёл конкурс, но так и не нашёл подрядчика, то деньги будут переданы другому муниципалитету, который более оперативно их освоит. «Недопустимо, когда важные проекты стоят на месте», - подчеркнул он и добавил, что районы должны взять хороший темп по освоению региональных и федеральных средств.