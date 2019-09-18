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ДТП не прошло бесследно для футболистов «Псков-747» - главный тренер

ДТП не прошло бесследно для футболистов клуба «Псков-747», считает главный тренер ФК «Псков-747» Игорь Васильев. Об этом он заявил на пресс-конференции 19 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если честно, испугаться сразу не успели», - прокомментировал он аварию, в которую попал автобус с футболистами клуба 15 сентября. Тренер согласился, что момент был не приятный, но, к счастью, никто не пострадал, все живы и здоровы. «Процесс тренировок продолжается, подготовка к играм идёт», - заверил он.

Автобус с возвращавшимися с матча во Владимирской области футболистами псковской команды потерял управление и врезался в отбойник на трассе недалеко от Великих Лук. По одной из версий, водитель уснул за рулём, по другой – лопнуло колесо.  

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