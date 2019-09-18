Алексей Севастьянов заявил о повышении интереса к футболу в Пскове

11:43, 19 сентября 2019, ПАИ

Президент Федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов заявил о повышении интереса к футболу среди псковичей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 19 сентября. Он отметил, сейчас домашние матчи команды «Псков – 747» собирают порядка 900 зрителей, плюс те, кто смотрит онлайн-трансляцию в Интернете. «Кто у нас столько человек собирает? Какое мероприятие столько собирает?» - заметил Алексей Севастьянов.

Он добавил, что на сегодняшний день количество занимающихся футболом в клубе «Псков- 747» превысило 400 человек. Алексей Севастьянов обратил внимание на то, что псковский клуб является лидером по количеству «доморощенных» спортсменов, которые играют в профессиональный футбол, тогда как, например, в «Спартаке» в старших возрастных группах москвичей не более 20%, а остальные ребята - из регионов.

«Я считаю, что ФК «Псков – 747» - это бренд города. Я с большим отношением отношусь и к другим видам спорта и не только к спорту. Но футбол - самая популярная игра», - уверен президент Федерации.

При этом он обратил внимание на необходимость увеличения числа стадионов в Пскове. Алексей Севастьянов считает, что после открытия «Машиностроителя», реконструкция которого сейчас ведётся, стадионов всё равно будет недостаточно. «Выйдете вечером на «747», посмотрите, сколько детей занимается!» - призвал он.