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Общество

Количество призывников с ожирением увеличивается в Псковской области

Количество призывников с ожирением увеличивается в Псковской области. Об этом заявил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Псковской области Владимир Романов на пресс-конференции 19 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«К сожалению, бич Псковской области — это ожирение», — подчеркнул Владимир Романов и добавил, что этой причине фиксируется большое количество возвратов военнослужащих из частей.

Кроме этого диагноза, часто выявляются проблемы со зрением, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Председатель ВВК напомнил, что в армию призывают с плоскостопием 1-й и 2-й степеней.

Тем не менее, по словам военного комиссара Псковской области Михаила Башлыкова, годность призывников в регионе составляет 79% — это один из самых высоких показателей.

Также военный комиссар отметил, что за последние пять лет не поступало ни одной жалобы на неуставные отношения.

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